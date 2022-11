Governo: Conte, Meloni abbandona lavoratori in difficoltà e ingrassa lobby armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza di governo cala la maschera e mostra il suo vero volto agli italiani. In poche ore prima gira le spalle a chi ha stipendi da fame, votando contro il salario minimo a 9 euro l’ora proposto dal M5s; poi - non contenta - approva una mozione a favore della corsa al riarmo e dell’aumento delle spese militari. Il governo Meloni abbandona i lavoratori in difficoltà e ingrassa la lobby delle armi: un Paese alla rovescia". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.(Rin)