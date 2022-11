Spagna: Ouigo e Iryo competeranno con Renfe sulla linea Madrid-Malaga nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dall'inizio del 2023, la linea ad alta velocità tra Madrid e Malaga vedrà l'ingresso dei nuovi operatori Ouigo e Iryo che entreranno in concorrenza con la compagnia ferroviaria statale Renfe. Lo ha annunciato la ministra dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, Raquel Sanchez, in occasione della fiera Rail Live che si sta svolgendo a Malaga, evidenziando come la concorrenza e l'innovazione siano le "leve" per un cambiamento che porterà a prezzi e qualità dei servizi migliori. I tre operatori si contendono i passeggeri sul corridoio Madrid-Barcellona, Ouigo è già entrato nel corridoio Madrid-Valencia, mentre Iryo intende farlo il 16 dicembre. I Frecciarossa Iryo aggiungeranno poi Alicante e Albacete alla sua rete di destinazioni il prossimo giugno. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, la liberalizzazione ha portato in media ad una riduzione del 43 per cento del prezzo dei biglietti dei treni ad alta velocità di Renfe da tra Madrid e Barcellona negli ultimi tre mesi rispetto allo stesso periodo del 2019. Adif, che gestisce l'infrastruttura ferroviaria spagnola, sta preparando una seconda fase di liberalizzazioni del trasporto passeggeri con l'apertura dei corridoi che collegano Madrid con la Galizia e le Asturie. (Spm)