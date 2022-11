Milano: Valcepina (Fd'I), Comune rinvia trasloco scuola "Vivaio", decisione più ovvia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo arrivati alla decisione più ovvia: la scuola ‘Vivaio’ non traslocherà a dicembre, ma resterà dov’è fino alla fine dell’anno scolastico. Scelta, quella comunicata ieri dal Vicesindaco Anna Scavuzzo, che, visto lo stato dei lavori, era già palese ai consiglieri intervenuti al sopralluogo dello scorso 9 novembre, al quale ero presente anche io”, afferma il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Chiara Valcepina, in merito alla comunicazione del Comune della decisione di rinviare a fine anno scolastico il trasloco della scuola statale per ciechi "Vivaio". “Eppure - prosegue - Palazzo Marino ha voluto trascinare la questione fino a fine novembre, lasciando inutilmente nell'incertezza i ragazzi, le loro famiglie e i terapisti che assistono la componente più fragile della comunità. Possiamo tirare, per ora, un respiro di sollievo, insieme a mamme, papà e studenti e sperare che il Comune utilizzi questo tempo a disposizione per individuare una migliore soluzione per gli alunni più fragili e per la valorizzazione del progetto educativo di questa Scuola ‘speciale’ ". "Il mio auspicio, infatti, è che si riesca a lavorare di concerto con tutte le istituzioni, i privati ed il terzo settore per raccogliere il seme e la sfida gettati dalla ‘Vivaio’. Spero, infatti, che questo progetto di successo possa essere replicato sul territorio con coraggio e con l'ambizione di fornire risposte alla crescente domanda d’istruzione inclusiva di qualità posta non solo dagli attuali utenti della scuola, ma anche a tutti gli altri studenti fragili del Comune”, conclude Valcepina. (Com)