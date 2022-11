Marocco: Frattini (Consiglio di Stato), Paese è il più stabile della regione Mena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

21 luglio 2021

- Il Marocco è “il Paese più stabile della regione del Medio Oriente e Nord Africa”. È quanto affermato dal presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini a Rabat in un discorso durante la cerimonia di chiusura del gemellaggio istituzionale su “L'accompagnamento della Segreteria generale del governo (Marocco) nell'ambito del processo di convergenza normativa con l'Unione europea”, secondo quanto diffuso dall’agenzia di stampa marocchina “Map”. "L'Italia è profondamente convinta che il Marocco sia il Paese più stabile della regione Mena - Medio Oriente e Nord Africa -, con cui condividiamo il rispetto dei valori della democrazia e dello stato di diritto", ha detto Frattini, spiegando che Rabat è “un partner affidabile” dell’Ue in diversi ambiti come la migrazione, la sicurezza, la lotta al terrorismo e le energie rinnovabili, "grazie agli investimenti infrastrutturali degli ultimi anni e ai molteplici accordi di libero scambio con i Paesi del continente africano”. Frattini ha inoltre accolto con favore il contributo della comunità marocchina residente in Italia, che è "molto ben integrata". (segue) (Mar)