Marocco: Frattini (Consiglio di Stato), Paese è il più stabile della regione Mena (2)

21 luglio 2021

- Frattini ha inoltre sottolineato che il gemellaggio tra la Segreteria generale del governo del Marocco e il Consiglio di Stato italiano "facilita la convergenza del Marocco e l’Ue" e si inserisce armonicamente nel partenariato strategico multidimensionale Italia-Marocco, avviato nel 2019. Il presidente del Consiglio di Stato ha espresso, in tal senso, “la sua ammirazione per il modello istituzionale marocchino, con particolare riguardo al controllo di legittimità, alla verifica di costituzionalità e al particolare modello di leggi organiche esistenti in Marocco, indicando che questo progetto offre agli esperti italiani punti che potrebbero ispirare future riforme”, secondo quanto riferito dall’agenzia “Map”. (Mar)