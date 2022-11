Cultura: Bruxelles, lezione-spettacolo sui muri della Storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Storie di umanità divisa: dalla muraglia cinese a Banksy” è la lezione-spettacolo incentrata sui muri della Storia che l’Istituto italiano di cultura di Bruxelles e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Belgio e la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea, proporranno il 7 dicembre. Attraverso le parole di Paolo Colombo e nella magia dei disegni di Michele Tranquillini sarà possibile vedere muri che crescono e che cadono, ascoltare le storie di coloro che vivono alla loro ombra, distinguere i segni e i disegni che li ricoprono, capirne il senso e talvolta l’assurdità. Perché la storia umana, fin dall’antichità, è in realtà costellata da muri. “Se i muri potessero parlare…”, si usa dire. In questo eccezionale history telling, i muri ci parlano: della nostra storia, dei nostri limiti, delle nostre aspirazioni. Ci parlano di noi. (Res)