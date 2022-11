Sanità: Fontana, Lombardia è sotto media trasferimenti, ulteriori riduzioni inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione che ritengo prioritaria è che la Regione Lombardia è sotto la media dei trasferimenti, dietro ci sono solo due Regioni, tutte le altre sono sopra, quindi chiedo e credo che se un sacrificio lo si deve fare: lo facciano le Regioni che ricevono risorse in più, non quelle che ne ricevono di meno". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa in merito al "contenimento" delle liste d'attesa, a Palazzo Lombardia. Le discussioni - ha spiegato il presidente - sono in corso, ma per il momento non è stato trovato alcun accordo, è chiaro "che non possiamo accettare una distribuzione sulla base di criteri che non sono ancora parte della legge e che non sono stati controllati da nessuno". "A questo punto allora - ha concluso Fontana - mi alleo al presidente De Luca e dico che anche io voglio essere riportato alla media nazionale: noi siamo otto euro a persona sotto, non posso accettare ulteriori riduzioni o rinunce, è una questione illogica oltre che ingiusta". (Rem)