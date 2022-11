Piemonte: Cirio, siglato protocollo con Cuneo per realizzazione nuovo ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Bruxelles in collegamento con Cuneo dove stamattina abbiamo siglato il protocollo di intenti con tutto il territorio per la realizzazione del nuovo ospedale. Lo scrive su Facebook il governatore del Piemonte Alberto Cirio. "Procediamo con il percorso condiviso per dotare la Granda e il Piemonte di un nuovo ospedale moderno e all’avanguardia, eccellente come le professionalità della nostra sanità e con l’obiettivo di offrire a ogni cittadino le migliori cure possibili", conclude. (Rpi)