Sicurezza: Cucchi (Avs), emendamento su rave non cambia sostanza, presenteremo soppressivo

- Il nuovo emendamento presentato sui Rave non cambia la sostanza. Lo afferma la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, componente della commissione giustizia del Senato. "Rimane il reato, si mantiene la pena fino a 6 anni, con custodia cautelare e intercettazioni, si lascia nelle mani del giudice la valutazione sul numero minimo di partecipanti e sulle situazioni in cui ricorre il pericolo concreto per la salute per l'igiene o la sicurezza", spiega. "Ho presentato un emendamento soppressivo del vecchio testo e ne presenterò uno anche per il nuovo", conclude Cucchi.(Rin)