Croazia: ministro Esteri, al lavoro per mantenere Balcani al centro dell'attenzione della Nato (2)

- Parlando della situazione in Bosnia Erzegovina, il ministro degli esteri croato ha accolto con favore le elezioni del 2 ottobre e i cambiamenti introdotti dall'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, al fine di "stabilizzare politicamente" il Paese. "Con quelle decisioni Schmidt ha rilassato l'atmosfera politica in Bosnia Erzegovina, cosa che contribuirà a farle ottenere lo status di candidato per l'Unione europea il prima possibile", ha detto Grlic Radman. (Seb)