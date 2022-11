© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 49 per cento del territorio di Ischia è classificato a pericolosità elevata e molto elevata per frane nei piani di assetto idrogeologico e sono oltre 13.000 gli abitanti residenti nelle aree a maggiore pericolosità per frane". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo durante il question time alla Camera. (Rin)