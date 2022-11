Speciale energia: 115 milioni di euro a cinese Cgn per lasciare progetto centrale nucleare Sizewell C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rishi Sunak, primo ministro britannico, ha dichiarato questa settimana che "l'era d'oro" dei legami tra Regno Unito e Cina annunciata da Cameron è "finita". Il ministero per gli Affari, l’Energia e le Attività industriali ha reso noto che l'investimento del governo nell’impianto di Sizewell ha consentito l’uscita di Cgn, "compresi i costi di acquisizione, eventuali tasse dovute e accordi commerciali". Il ministero non ha fornito una cifra precisa all'accordo ma due fonti del “Financial Times” coinvolte nei negoziati hanno riferito che sono stati versati poco più di 100 milioni di sterline. Il governo britannico ha stanziato complessivamente un massimo di 1,7 miliardi di sterline (circa 1,9 miliardi di euro) da investire in nuovi progetti nucleari entro la fine della legislatura attualmente in carica che dovrebbe concludersi all’inizio del 2024. (Rel)