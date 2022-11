Speciale energia: premier Benabderrahmane riceve il ministro dell'Energia dell'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Algeria, Aymen Benabderrahmane, ha ricevuto ieri al palazzo del governo, Parviz Shahbazov, ministro dell'Energia della Repubblica dell'Azerbaigian, in visita di lavoro nel Paese alla presenza dell'omologo Mohamed Arkab. Lo ha riferito la presidenza del governo, affermando che i colloqui hanno permesso di confermare la qualità delle relazioni storiche che legano i due Paesi e la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale in vari campi, in particolare nel settore dell'energia e delle miniere, in cui i due Paesi hanno grandi capacità e promettenti opportunità di cooperazione. (Ala)