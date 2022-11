Ucraina: M5s, Pd parla come Crosetto e Craxi, Movimento pretende voto su nuovo invio armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto che le dichiarazioni di alcuni esponenti del Pd simili a quelle del ministro Crosetto e di Stefania Craxi. Si conferma la presenza di una maggioranza trasversale unita da una logica interventista e da uno spirito guerrafondaio, che ha ben chiaro l'obiettivo di perseguire una strategia di esasperazione del conflitto senza offrire nessuna soluzione per una pacifica via di uscita. A conferma di questo, infatti, il Partito democratico non ha oggi votato a favore della nostra mozione, nonostante avesse provato a darsi un'aurea pacifista partecipando alla grande mobilitazione per la Pace dello scorso 5 novembre. Come già evidenziato dal nostro presidente Giuseppe Conte, non ci arrendiamo alla logica dell'escalation militare e pretendiamo che il governo venga a riferire in Aula. Ogni ipotetico invio di nuove armi deve passare per un voto parlamentare. Il governo non lo deve a noi ma all'intero Paese che si chiede quale strategia vuole intraprendere l'esecutivo per far sì che l'Italia e l'Europa siano protagoniste per giungere a un negoziato di pace". Lo dichiarano in una nota Arnaldo Lomuti e Federica Onori, deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri alla Camera. "Siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale - aggiungono - e l'unico voto parlamentare risale ormai a 9 mesi fa, da allora si è imboccato un pericoloso vicolo cieco dove il Parlamento è stato del tutto esautorato. Siamo o non siamo una democrazia parlamentare? Il governo venga in aula e ci metta la faccia. Da parte nostra siamo convinti che la pace non si costruisca con nuovi invii di armi". (Com)