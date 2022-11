Ucraina: Fratoianni (Avs), grazie a chi ha sostenuto mozione, insisteremo su ragioni pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo i deputati e le deputate che hanno votato a favore della mozione di Verdi e Sinistra sul conflitto in Ucraina, raggiungendo quota 54. Avremmo votato a favore anche di mozioni di altri gruppi parlamentari su cui pure abbiamo registrato passi avanti, se queste avessero contemplato l'impegno allo stop di invio di altre armi all'Ucraina, ma purtroppo solo la nostra aveva parole chiare su questo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Proprio perché siamo sempre più convinti - prosegue il leader di Si - che sia sbagliata la strada dell'escalation militare, e che non ci sia credibilmente una possibilità di risolvere per via militare questo conflitto. Dunque, qui cade la retorica della discussione che ha accompagnato il dibattito anche in questo Paese, la retorica della vittoria, la retorica delle armi fino alla vittoria come soluzione per la conquista della pace. Quella retorica è semplicemente infondata, ipocrita e, in fondo, non si misura con la dimensione drammatica del problema che abbiamo di fronte". "Allora occorre oggi un cambio di passo. In Parlamento non ci siamo riusciti oggi, ma continueremo ad insistere - conclude Fratoianni - perché le ragioni della pace e del buonsenso, così grandemente presenti nell'opinione pubblica italiana, prevalgano" (Rin)