Ue: Commissione approva nuova strategia su salute globale

- La Commissione europea ha adottato una nuova strategia in materia di salute globale al fine di migliorare la sicurezza sanitaria mondiale. La nuova strategia posiziona la salute globale come un pilastro essenziale della politica esterna dell'Ue, concepita per guidare l'azione comunitaria al fine di garantire una migliore preparazione e risposta alle minacce per la salute. Tre sono le priorità fondamentali e interconnesse: migliorare la salute e il benessere delle persone lungo tutto l'arco della vita; rafforzare i sistemi sanitari e promuovere la copertura sanitaria universale; prevenire e combattere le minacce alla salute, comprese le pandemie. Inoltre, La strategia, come si legge nel comunicato stampa rilasciato dalla Commissione, sottolinea l'importanza di affrontare grandi fattori di rischio per la salute, come il cambiamento climatico e il degrado ambientale, la sicurezza alimentare, i conflitti e altre crisi umanitarie. La Commissione europea identifica tre fattori chiave per una salute migliore, ovvero la digitalizzazione, la ricerca e una forza lavoro qualificata, con azioni concrete per progredire a livello globale in queste aree. La nuova strategia, inoltre, vuole migliorare la sicurezza sanitaria globale, proteggendo i cittadini dalle minacce attraverso il potenziamento della prevenzione, della preparazione e della risposta, nonché della diagnosi precoce. (segue) (Beb)