Ue: Commissione approva nuova strategia su salute globale (2)

- "Queste minacce possono essere chimiche, biologiche o nucleari, o pandemie, compreso il killer silenzioso che è la resistenza antimicrobica", si legge nel comunicato stampa. "Poiché sta emergendo un nuovo ordine sanitario globale", l'impegno deve essere "più strategico, assertivo ed efficace". A sostegno, quindi, di un nuovo tipo di governance globale solida, con un "Oms più forte, più efficace e responsabile, nonché finanziata in modo sostenibile e al centro del sistema multilaterale". Importante, per la Commissione Ue, sarà anche rafforzare i partenariati internazionali in materia di salute, garantire una forte coordinazione politica fra gli Stati membri, e promuovere una finanzia innovativa, in grado di investire a livello internazionale sul tema salute. (Beb)