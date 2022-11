Ue: Commissione approva investimento su nuova tratta anello ferroviario di Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Ue ha approvato un investimento di oltre 109 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale per la costruzione di una nuova tratta dell'anello ferroviario a Palermo. Il tratto elettrificato a binario unico di 1,7 chilometri oggetto del progetto, va dall'attuale fermata Giachery alla stazione Politeama. Oltre a Politeama, i lavori prevedono la realizzazione di altre due stazioni: Porto, tra Giachery e Politeama, e Libertà. Nelle intenzioni del piano, la nuova tratta migliorerà l'infrastruttura di trasporto della città, favorendo il passaggio dal trasporto privato a quello pubblico. Il progetto sarà operativo entro dicembre 2023. "Questo investimento contribuirà allo sviluppo socio-economico della Sicilia, rendendola più accessibile e attraente per vivere e lavorare. Palermo è una delle città più grandi d'Italia e ha bisogno di trasporti pubblici più adeguati. Questo progetto si tradurrà in una migliore infrastruttura di trasporto per i palermitani, che avranno un'alternativa sostenibile ed efficiente all'uso dell'auto privata. Il progetto porterà a un maggiore utilizzo dei treni, a minori emissioni e a una minore congestione del traffico", ha dichiarato la commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira. (Beb)