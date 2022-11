© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova convocazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) per procedere alla sua costituzione è fissata "per martedì 6 dicembre alle ore 14" presso palazzo San Macuto. Lo ha comunicato nell'Aula del Senato il presidente di turno Gian Marco Centinaio. (Rin)