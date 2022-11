Russia: previsti incontri tra ministro Esteri Lavrov e omologhi di Turkmenistan e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, incontrerà a Mosca gli omologhi del Turkmenistan e dell'Azerbaigian, rispettivamente Rashid Meredow e Jeyhun Bayramov. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. All'incontro con Bayramov, che si terrà il 5 dicembre, Lavrov intende discutere una serie di domande per l'ulteriore sviluppo delle relazioni nel contesto della Dichiarazione di cooperazione alleata firmata dai presidenti dei due Paesi a Mosca il 22 febbraio di quest'anno. Inoltre, una particolare attenzione sarà prestata alla normalizzazione dei rapporti tra Azerbaigian e Armenia. Invece il 6 dicembre, gli omologhi della Russia e del Turkmenistan hanno in programma colloqui su temi chiave della cooperazione bilaterale, questioni attuali dell'agenda regionale e internazionale, nonché l'interazione dei due Paesi in formati multilaterali, inclusa la Comunità degli Stati Indipendenti. (Rum)