Zambia: presidente Hichilema, venderò jet presidenziale comprato a prezzo gonfiato da predecessore Lungu

- Il presidente dello Zambia, Hukainde Hichilema, intende vendere il jet presidenziale che il suo predecessore Edgar Lungu aveva acquistato negli ultimi mesi di mandato in circostanze controverse. Parlando alla stampa a margine di una conferenza giudiziaria, Hichilema ha dichiarato di voler recuperare i 193 milioni di dollari spesi per acquistare il jet, modello Gulfstream 650. "Non supportiamo questa stravaganza, perché avremmo potuto ottenere un aereo di capacità, in termini di portata, affidabilità per circa 20 milioni di dollari", ha detto Hichilema, chiedendo "perché abbiamo dovuto spendere 193 milioni di dollari per quel pezzo di metallo? Avremmo potuto occuparci della magistratura... avremmo potuto anche comprare tanti banchi di scuola per i ragazzi, avremmo potuto anche investire in uno o due posti di frontiera", ha aggiunto. La vendita del jet non sarà tuttavia cosa facile, dal momento che - come confermato dall'Aeronautica zambiana - l'aereo non è un bene pubblico ma militare. Oggi l'organismo anticorruzione dello Zambia ha in ogni caso aperto un'inchiesta, spiegando che i funzionari stanno esaminando il modo in cui il governo dell'ex presidente Edgar Lungu ha acquistato il jet a un prezzo gonfiato, invece del "prezzo standard di allora di 65 milioni di dollari" . (Res)