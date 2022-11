Spagna: ministro Interno Marlaska, a Melilla non c'è stato nessun evento tragico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha ribadito oggi al Congresso dei deputati che il 24 giugno alla frontiera di Melilla, in cui sono morti almeno 23 migranti e rifugiati, non si è verificato "nessun evento tragico" in territorio spagnolo, negando nuovamente che i feriti non siano stati assistiti. Dopo le crescenti critiche dei gruppi politici contro la sua gestione della vicenda, Grande-Marlaska ha insistito sul fatto che i morti sono stati registrati a Nador, in Marocco, e non nella città autonoma spagnola ed ha difeso la "proporzionalità" della reazione della Guardia civil a seguito di un "intollerabile attacco violento" alla frontiera. Il ministro ha, inoltre, assicurato che i respingimenti sono stati effettuati "in conformità con la legge" e dopo aver "verificato" che non ci fossero persone vulnerabili. (segue) (Spm)