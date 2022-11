Spagna: ministro Interno Marlaska, a Melilla non c'è stato nessun evento tragico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono altri fatti, per quanto dia fastidio a coloro che, a causa dei loro pregiudizi e della loro verità preconcetta, vorrebbero un'altra verità, che vogliono costruire ma che non esiste", ha affermato Grande-Marlaska. Il ministro si è assunto la "piena responsabilità" dell'operato delle forze di sicurezza spagnole spiegando di essere stato lui a dare l'ordine di "proteggere" il confine, aggiungendo che lo rifarebbe di nuovo. Marlaska ha sottolineato in diverse occasioni che durante l'assalto un gruppo composto da circa 1.700 persone, ha agito "in modo organizzato e con violenza", mediante l'uso di "oggetti offensivi" come bastoni, pietre, mazze e asce per forzare i cancelli di accesso alla zona di confine del Barrio Chino. (segue) (Spm)