Salario minimo: deputati Pd-Idp, maggioranza distante da tema che dà dignità al lavoro

- Il no alla "nostra mozione per l'introduzione del salario minimo dimostra la distanza della maggioranza di governo a una questione cruciale per la nostra società. Dicono infatti no a una scelta in grado di restituire dignità al lavoro, di combattere inaccettabili disuguaglianze e che darebbe vita a una competitività capace di dare impulso a uno sviluppo reale e non basato sulla contrazione del costo del lavoro. La nostra battaglia per un tema fondamentale per il futuro del nostro Paese non si ferma certo qui". Lo afferma in una nota il gruppo Pd-Idp della Camera. (Com)