Nato: Blinken, sosteniamo l'Ucraina finché è necessario per vincere la guerra

- Il messaggio dell'incontro Nato di Bucarest è che “sosteniamo l'Ucraina per tutto il tempo necessario per vincere la guerra”. Lo ha detto il capo della diplomazia Usa, Antony Blinken, nel secondo giorno della riunione dei ministri degli Esteri Nato a Bucarest. “La Nato ha fornito un sostegno di 40 miliardi di dollari per l'Ucraina in armi. Gli Stati Uniti hanno fornito 19 miliardi di dollari in armi e 15 miliardi in aiuti umanitari. Continueremo a far salire i costi per il Cremlino e per coloro che rendono possibile questa guerra, e accogliamo con favore l'adozione di sanzioni europee”, ha detto Blinken. “Abbiamo annunciato che gli Stati Uniti stanziano più di 53 milioni di dollari per stabilizzare il sistema energetico ucraino. Abbiamo inviato una richiesta al Congresso per fornire ai settori energetici dell'Ucraina e della Moldova l'importo di 1,1 miliardi di dollari in modo che questi Paesi abbiano capacità elettriche funzionali. Continueremo ad agire per garantire che il resto del mondo non sia ostaggio delle politiche di Putin", ha continuato Blinken.(Rob)