Legge Bilancio: Torto (M5s), manovra restrittiva, rispolvera feticci austerità

- Quella che si appresta a iniziare l'iter alla Camera dei deputati "è una legge di bilancio incomprensibilmente restrittiva, che di fronte a un ciclo economico molto complicato, a forte rischio recessione, rispolvera addirittura feticci delle politiche di austerità come l'avanzo primario strutturale". Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo M5s in commissione Bilancio della Camera. "Come emerge dalle tabelle dell'aggiornamento della Nadef, e come conferma il Documento programmatico di bilancio, il governo Meloni ci riporta indietro di almeno 5 anni, puntando a garantire entrate sempre superiori alle spese dello Stato, a un ritmo anche più veloce di quello lasciato in eredità da Draghi: quest'ultimo programmava per il 2025 un disavanzo dello 0,6 per cento, la Meloni lo trasforma per quello stesso anno in un avanzo primario strutturale dello 0,5 per cento. Una scossa di austerità incredibile, che si traduce in tagli o minori spese per pensioni, sanità, scuola, stipendi pubblici, approvvigionamento di beni e servizi", sottolineato Torto. (segue) (Rin)