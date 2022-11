Legge Bilancio: Torto (M5s), manovra restrittiva, rispolvera feticci austerità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il tutto - aggiunge - mentre la legge di Bilancio è arrivata alla Camera con norme come l'aumento del tetto al contante e la cancellazione delle sanzioni per gli esercenti che rifiutano pagamenti elettronici fino a 60 euro, chiara strizzata d'occhio a nero ed evasione. Per non parlare dell'aggressione ai più deboli, con il taglio del Reddito di cittadinanza ai cosiddetti 'occupabili' e con la moltiplicazione dei voucher, che rischiano di precarizzare ancora di più il lavoro; della disarticolazione di 'Opzione donna', che discrimina le donne rendendo pressoché impossibile un'uscita anticipata dal lavoro; del taglio di 6 miliardi in due anni della rivalutazione delle pensioni di 3 milioni di italiani. È una manovra che, contrariamente a quanto sostiene il presidente del consiglio, con ha coraggio, non è attenta alla giustizia sociale, non punta alla crescita. Ci sono zero investimenti per le piccole e medie imprese. Strumenti di investimento come Transizione 4.0 e Superbonus, di sicuro impatto economico, vengono circoscritti. Faremo - conclude Torto - un'opposizione molto dura per provare a correggere una rotta che riporta il Paese a un modello economico che tutti, dopo la pandemia e la crisi energetica, ci auguravamo fosse archiviato". (Rin)