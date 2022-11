Lazio 2023: Sce invita Pd-M5s e Terzo polo ad assemblea, ultimo tentativo per campo largo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra civica ecologista tenta il tutto per tutto per ricucire l'alleanza del campo largo con il M5s, in vista delle prossime elezioni regionali del Lazio. Una ultima spiaggia, e lo fa convocando un'assemblea pubblica sabato allo Spin Time di Roma, in cui sono state invitate tutte le forze progressiste del centrosinistra: dal Pd e M5s, al Terzo polo e alleanza Si-Ev. A tal proposito, la rete regionale Sinistra civica ecologista ha tenuto oggi una conferenza stampa per illustrare i 10 punti programmatici e valoriali su cui il movimento "intende lavorare nei prossimi 5 anni in regione". Un primo passo di un percorso di confronto pubblico che Sce intraprende in vista delle imminenti elezioni regionali. All'assemblea di sabato allo Spin Time "abbiamo invitato tutte le forze che oggi partecipano all'esperienza di campo largo del governo della Regione Lazio - ha detto il minisindaco della Garbatella ed esponente di Sce Amedeo Ciaccheri - . Abbiamo invitato il M5s che sta valutando la sua partecipazione, il Pd, Sinistra italiana e Verdi e abbiamo allargato l'invito a tutte le forze del campo progressista". (segue) (Rer)