Lazio 2023: Sce invita Pd-M5s e Terzo polo ad assemblea, ultimo tentativo per campo largo (2)

- In particolare, all'assemblea è stato invitato il candidato alla presidenza del Pd, Alessio D'Amato, che sta valutando la sua eventuale partecipazione. L'obiettivo di Sce è quello di favorire il dialogo tra le forze del campo largo, quello che attualmente governa la regione e che, secondo gli esponenti del movimento, può battere la destra. I 10 punti programmatici messi sul tavolo e su cui si chiede alle forze progressiste di discutere, trattano diversi temi, dal sociale alla sanità, all'ambiente: una regione terra di pace e porto sicuro, policentrica e attenta alle aree interne e periferiche, attenta all'agricoltura e alla biodiversità, che guardi al reddito di prossimità e del cittadino in formazione. E ancora una regione per la transizione e l'economia circolare, attenta alla conoscenza e alla rigenerazione delle politiche abitative. Altri punti nodali, il welfare comunitario, i generi e le generazioni, una regione per il rilancio e la difesa della sanità pubblica. (segue) (Rer)