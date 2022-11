Lazio 2023: Sce invita Pd-M5s e Terzo polo ad assemblea, ultimo tentativo per campo largo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza di oggi sono intervenuti, tra gli altri, anche l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio in collegamento da Bruxelles e il portavoce di Sce Claudio Marotta. "Nel Lazio non dobbiamo costruire una coalizione, ma piuttosto dobbiamo impegnarci a non distruggere quella coalizione che governa la Regione da alcuni anni guidata da Nicola Zingaretti - ha spiegato Marotta -. Dunque, mettere in campo tutti quegli elementi per unire le diverse sensibilità. Dobbiamo assumerci la responsabilità per costruire una proposta unitaria e non disperdere il lavoro fatto in questi anni. Noi ci sentiamo la responsabilità di non abbondare il destino della Regione nelle mani della destra. Dobbiamo costruire una proposta credibile - ha sottolineato - per battere la destra, che vive di un consenso radicato. Noi abbiamo scelto di lanciare un percorso pubblico a partire dall'assemblea che terremo sabato, perché pensiamo sia urgente e necessario dissequestrare la discussione che sta avvenendo nel campo largo, per avere una discussione trasparente agli occhi dei cittadini", ha concluso Marotta. Sulla stessa linea l'ex vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio: "nel Lazio non dobbiamo costruire una coalizione nuova, casomai qualcuno si assumerà la responsabilità di romperla, perché il centrosinistra con uno schema largo già governa la regione. È bene partire da alcuni punti bandiera, come sta facendo Sce, per una discussione trasparente. Dobbiamo puntare ad una coalizione più larga possibile, chi favorirà la frammentazione farà vincere la destra", ha concluso Smeriglio. (Rer)