Francia: sciopero ferrovie nel fine settimana, cancellato 60 per cento treni alta velocità e Intercity

- Lo sciopero delle ferrovie che si terrà in Francia dal 2 al 4 novembre porterà alla cancellazione del 60 per cento dei treni ad alta velocità (Tgv) e degli Intercity. Lo ha reso noto la Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario. I clienti che hanno lasciato i loro recapiti verranno informati con Sms o mail sul loro tragitto. La Sncf ha criticato la contestazione, ricordando in una nota che "delle misure concrete e importanti sono state proposte alle organizzazioni sindacali al termine di diverse settimane di negoziati".(Frp)