Agricoltura: Filiera Italia, irresponsabile non fare valutazione impatto europea "Farm to fork"

- “Nessuno può dare lezioni di sostenibilità all’Italia”. Lo ha detto Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, che ha ricordato come il nostro Paese è in assoluto tra i più sostenibili nel settore agricolo con 65 miliardi di valore aggiunto della produzione e soli 30 milioni di euro di emissioni di Co2, mentre la Francia ne fa 77 e la Germania 60. "L’Italia ha un piccolo fazzoletto di terra dove coltivare che dobbiamo rendere ogni volta più produttivo e se perdiamo un metro quadro, non un ettaro, siamo disperati. Il precision farming che abbiamo sviluppato ci fa considerare un metro quadro di terra come un organismo unico a cui dare quello che serve", ha aggiunto. Scordamaglia ha anche attaccato la Farm to fork, “irresponsabilmente delineata senza fare una valutazione d’impatto europea mentre ci sono ben tre studi internazionali che dicono che gli effetti saranno perdita di produzione, aumento dei prezzi al consumo e perdita di marginalità delle aziende agricole”. L’Italia non può permettersi di ignorare un settore che fattura 570 miliardi e con oltre 4 milioni di addetti. Scordamaglia ha anche evidenziato un problema nella produzione e nel commercio internazionale: “Certamente dobbiamo ridurre i fitosanitari - ha detto - ma è problema farlo senza Nbt disponibili (nuove tecniche di miglioramento genetico) e senza la reciprocità, perché nessuno vieta alle multinazionali di esportare i principi attivi in Sud America e poi di importare da quei paesi prodotti che vengono acquistati e mangiati da coloro che in Europa non possono acquistare i prodotti di eccellenza. Quindi si sta verificando una disuguaglianza alimentare che porta danni importanti anche ai sistemi sanitari”. (Rin)