Russia-Ucraina: agenzia russa, bombardamenti ucraini causano danni all'impianto di Zaporizhzhia

- L'edificio della centrale nucleare di Zaporizhzhia e un deposito di rifiuti sono stati danneggiati a causa di bombardamenti da parte dell'Ucraina. Lo ha riferito il portavoce dell'agenzia russa per l'energia atomica Rosenergoatom, Dmitrij Shevchenko, precisando che i contenitori in cui possono essere dei residui radioattivi non sono stati colpiti. Shevchenko ha ricordato che la centrale nucleare è una solida struttura progettata per poter sopportare un impatto esterno sia di natura artificiale che naturale. Tuttavia, il portavoce della società russa non ha escluso che la continuazione della "situazione anomala" potrebbe portare a possibili gravi conseguenze sui livelli di radiazione. "Continuare il bombardamento dei territori della centrale nucleare di Zaporizhzhia è irresponsabile, e più precisamente, criminale", ha osservato Shevchenko.(Rum)