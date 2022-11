Germania: presentata la strategia contro l'antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha presentato la strategia nazionale contro l'antisemitismo e per l'ebraismo. Il documento è stato illustrato a Berlino dall'incaricato federale per il contrasto all'antisemitismo, Felix Klein. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esecutivo tedesco intende intraprendere “un'azione sistematica” contro l'odio per gli ebrei “a tutti i livelli dello Stato e della società”. A tal fine, la strategia ha due direttrici. Da un lato, si vuole migliorare la protezione degli ebrei in Germania da odio, violenza e pregiudizi. Dall'altro, si mira a “rendere più visibile nella vita di tutti i giorni l'arricchimento attraverso l'ebraismo”. In concreto, ciò include “l'esame ravvicinato di ciò che manca nella lotta contro l'antisemitismo e la raccolta dei dati pertinenti”. Al centro del piano vi è l'educazione alla conoscenza della storia ebraica, dell'Olocausto e di Israele. Allo stesso tempo, polizia e magistratura dovranno intraprendere “azioni mirate” contro l'antisemitismo, in modo che gli ebrei possano vivere in sicurezza e in Germania. Al raggiungimento di tale obiettivo devono collaborare “tutti i livelli dello Stato e della società”, anche dando “maggiore considerazione” alle vittime dell'antisemitismo. Da anni, in Germania si registra un incremento dei casi di odio contro gli ebrei. Soltanto nel terzo trimestre del 2022, i reati con movente antisemita sono stati 306, di cui 11 violenti.(Geb)