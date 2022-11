Ue: Fitto, serve soluzione per applicazione Ets a trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da parlamentare europeo a giugno ho contribuito in Parlamento per evitare che ciò accadesse, adesso sono in corso i triloghi, vediamo quale è l’eventuale soluzione in questo senso”. Lo ha detto il ministro alle Politiche europee, Raffaele Fitto, a margine dell’assemblea di Alis e Stati generali del trasporto e della logistica, a proposito dell’applicazione degli Ets anche al settore del trasporto marittimo. “È chiaro – ha spiegato – che non possiamo immaginare di partire prima con il trasporto marittimo e poi con quello sulla viabilità, perché sarebbe paradossale e metterebbe in ginocchio un settore fondamentale, quindi dobbiamo essere attenti a un approccio eccessivamente ideologico che talvolta viene messo in campo al livello europeo”. “La nostra posizione – ha concluso – è molto chiara su questo, e nel confronto anche di questa mattina abbiamo modo di condividere le preoccupazioni di Alis e del settore e cercare di rappresentarle nel modo più adeguato al livello europeo”. (Rin)