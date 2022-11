Scuola: sindacati, qualità appalto mense a Roma garantita solo da lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mega appalto che garantisce il servizio mensa per scuole comunali e statali, nidi, sezioni ponte e scuole dell'infanzia, "è stato pensato come un modello avanzato, che unisse sostenibilità ambientale e qualità, biologico e chilometro zero. Ma quel progetto, per quanto condivisibile, non è stato accompagnato da investimenti e si scontra oggi con le difficoltà dovute a cucine e strumenti di lavoro non sempre all'altezza della sfida, traducendosi troppo spesso in un aumento dei carichi e in un peggioramento delle condizioni di lavoro, quando non in vere e proprie carenze sul fronte della tutela della salute e della sicurezza. oggi le lavoratrici e i lavoratori subiscono il peso di quelle scelte". È quanto si legge in una nota di Filcams Cgil Roma e Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs di Roma e Lazio. (segue) (Com)