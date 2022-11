Cina: Pentagono, Pechino cerca di evitare rafforzamento asse India-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta cercando di evitare che le tensioni al confine con l’India spingano quest’ultima a un’alleanza sempre più stretta con gli Stati Uniti. Le autorità cinesi hanno intimato a Washington di non interferire nei rapporti tra Pechino e Nuova Delhi. Lo si legge nell’ultimo rapporto annuale del dipartimento della Difesa Usa sugli sviluppi militari e di sicurezza riguardanti la Cina (“Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2022”), in cui viene sostanzialmente confermata la valutazione precedente sulla gravità dello scontro del Galwan del 2020, cui è seguito uno stallo che non è stato ancora superato. (segue) (Was)