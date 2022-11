Spagna: Pp informerà l'Europa del "controllo" della Corte costituzionale da parte di Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) informerà le autorità europee del tentativo di "controllo" della Corte costituzionale da parte del governo di Pedro Sanchez. Lo ha detto il leader del partito conservatore di Madrid, Alberto Núnez Feijóo, dicendosi "preoccupato" per una "deriva" che "mette a rischio i fondamenti costituzionali" della Spagna". Ieri il governo ha approvato la nomina dell'ex ministro della Giustizia socialista, Juan Carlos Campo, e dell'ex direttrice generale del ministero della Presidenza, Laura Diez, senza attendere le scelte del Consiglio generale della magistratura (Cgpj). Feijóo ha alluso alla rottura, un mese fa, dei negoziati per il rinnovo dell'organo di governo giudiziario e ha detto che ora "la maggioranza degli spagnoli sta scoprendo perché non è stato possibile raggiungere un accordo". (segue) (Spm)