Spagna: Pp informerà l'Europa del "controllo" della Corte costituzionale da parte di Sanchez (2)

- "Non è stato possibile perché il governo non ha mai rinunciato a politicizzare la magistratura, anzi, ha insistito sul controllo ferreo delle istituzioni statali", ha aggiunto il capo dell'opposizione. "Mai prima d'ora, in 44 anni, un governo ha usato, screditato e politicizzato le istituzioni come purtroppo sta facendo il governo di Pedro Sánchez", ha evidenziato Feijóo, spiegando che il suo partito intende portare all'attenzione delle autorità e delle istituzioni europee "la politicizzazione della giustizia e degli organi dello Stato" in Spagna. (Spm)