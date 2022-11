Tlc: Labriola (Tim), livello Iva sia equiparabile a luce e gas, non a beni lusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello dell’Iva del settore Tlc “deve essere equiparabile a luce, acqua e gas e non a beni di lusso”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Tim, Antonio Labriola, in occasione dell’evento “5G Italy - Verso le Tlc del futuro”, la quinta edizione della conferenza internazionale organizzata dal Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (Cnit). Labriola ha sottolineato la necessità di definire bene una politica industriale per il settore. (Rin)