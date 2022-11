Egitto: Banca mondiale finanzia progetti abitativi per persone a basso reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale finanzia con un miliardo di dollari i progetti in Egitto di edilizia sociale per fornire accesso ad alloggi a prezzi accessibili ai gruppi a basso attraverso il programma "Housing for All Egyptians". Lo ha detto il consigliere nella Banca mondiale, Marja Smith, durante una tavola rotonda alla 38esima conferenza annuale della Confederazione africana del finanziamento dell'edilizia abitativa in Egitto. Mai Abdel Hamid, amministratore delegato del Social Housing and Real Estate Finance Support Fund in Egitto, ha confermato il completamento della realizzazione di 612 mila unità abitative dal 2014 ad oggi, con il sostegno della Banca mondiale, mentre circa 250 mila altri alloggi sono in fase di costruzione. (Cae)