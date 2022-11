Disabilità: Teleperformance Italia, sport e inclusione al centro di "4 Weeks 4 Inclusion"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La perfezione è la somma delle nostre differenze, perché includere vuol dire unire". Prendendo in prestito le parole della senatrice Liliana Segre, si aprirà il 2 dicembre, a partire dalle ore 15:00 l'evento intitolato "Ispirazione e coraggio: le leve per l'inclusione", organizzato da Teleperformance Italia in collaborazione con Obiettivo3, la società sportiva paralimpica fondata da Alex Zanardi, che sostiene le persone disabili che vogliono intraprendere un'attività sportiva. L'appuntamento si inserisce all'interno della 4 Weeks 4 Inclusion, il più grande evento interaziendale ideato da Tim e dedicato all'inclusione. Tra le novità di quest'anno la scelta di trasmettere in streaming live il programma con l'obiettivo di promuovere un dibattito interdisciplinare e aperto al pubblico. L'evento del 2 dicembre è un dibattito, ma anche un confronto libero, tra 4 relatori che si raccontano attraverso esperienze di coraggio e solidarietà: Diego Pisa, Ad Teleperformance Italy Group; Gianluca Bilancioni, Hr director Teleperformance Italia; Cristina Nuti, Triatleta Obiettivo3; Pier Alberto Buccoliero, Triatleta Obiettivo3. Modera Alessandro Ladiana, responsabile comunicazione interna Teleperformance Italia. (segue) (Com)