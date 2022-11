Disabilità: Teleperformance Italia, sport e inclusione al centro di "4 Weeks 4 Inclusion" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sport, disabilità, inclusione, al centro delle storie che hanno condiviso i partecipanti all'evento; un'ora di racconti e vissuti personali dai quali si coglie con chiarezza quanto sia insita nel genere umano la capacità di rinascere e di reinventarsi. La ferita che emerge da ogni singola narrazione, sebbene reale e spesso ancora pungente, è presentata con uno sguardo positivo verso il futuro. Quelli che chiamiamo "incidenti di percorso" e che tracciano nuovi cammini di vita sono le fondamenta di storie di rivoluzione interna e riscatto. Ad incorniciare l'evento lo sport, che mostra, se ancora ce ne fosse bisogno, come sia in grado di spazzare via ogni pregiudizio sulla diversità. "L'importante non è vincere una medaglia, ma dare un segnale forte che si può fare". Teleperformance Italia continuerà a sostenere concretamente Obiettivo3 e i suoi atleti nel tempo, e lo farà in maniera fattiva perché tematiche come diversità ed inclusione sono al centro delle politiche aziendali. Anche di questo si parlerà nell'appuntamento del 2 dicembre dalle 15:00 alle 16:00. Per seguire l'evento www.4w4i.it (Com)