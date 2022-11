Agricoltura: Dorfmann (Ppe), la strategia Farm to Fork deve essere attuata con gradualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’idea della sicurezza alimentare è sparita negli anni dal dibattito politico e questo è un male visto che gli agricoltori devono nutrire l’Europa che è anche il maggior consumatore di prodotti del resto del mondo. Lo ha sottolineato Herbert Dorfmann, eurodeputato della commissione Agricoltura (Agri), intervenendo nel corso dell'evento "How can we govern Europe?". "La strategia Farm to fork - ha aggiunto Dorfmann - deve essere trasformata in norme attraverso dei regolamenti sapendo che la riduzione dell’uso dei prodotti antiparassitari deve essere graduale e su questo punto andiamo malissimo”. La riduzione è interesse oltre che dei cittadini anche dei produttori e sarà un problema se non offriamo soluzioni alternative come la produzione assistita. “Il mio gruppo politico (Gruppo del Partito popolare europeo) non sosterrà queste norme senza una valutazione dell’impatto e la necessaria gradualità”. (Rin)