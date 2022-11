Tlc: Labriola (Tim), servono incentivi per sviluppare 5G in ambito industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono incentivi per sviluppare applicazioni 5G in ambito industriale. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Tim, Antonio Labriola, in occasione dell’evento “5G Italy - Verso le Tlc del futuro”, la quinta edizione della conferenza internazionale organizzata dal Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (Cnit). Labriola ha poi sottolineato la necessità di far “recuperare redditività alle Tlc”. (Rin)