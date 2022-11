Torino: fermati alcuni taxi abusivi dalla Polizia Municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Municipale a fermato e sanzionato due taxi abusivi nell'area degli hotel attorno a piazza Carlina, nella movida di San Salvario e in corso Moncalieri. Grazie alla scansione delle targhe i Civich sono riusciti a fermare i veicoli abusivi in maniera mirata. Al termine del servizio, gli agenti hanno ritirato 2 carte di circolazione, sottoposto a fermo amministrativo i veicoli e sanzionato i conducenti per trasporto di persone in violazione delle prescrizioni. Un terzo conducente è stato sanzionato per guida con Carta di qualificazione del conducente scaduta.(Rpi)