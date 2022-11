Aerospazio: Airbus e Neste insieme per decarbonizzare il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Airbus e Neste, produttore leader mondiale di carburanti rinnovabili, hanno firmato un memorandum d’intesa per promuovere congiuntamente la produzione e l'adozione del Sustainable Aviation Fuel (SAF). Entrambe le parti condividono l'idea che il SAF sia una soluzione chiave per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra dei viaggi aerei. Questa collaborazione mira ad accelerare la transizione del settore dell'aviazione verso il SAF. Neste e Airbus riconoscono che una delle maggiori sfide per accelerare l'uso del SAF è l'incremento della sua produzione. Questa collaborazione sta gettando le basi affinché Airbus e Neste possano guidare lo sviluppo del SAF nell'industria aeronautica mondiale. Consentirà ai partner di esplorare insieme le opportunità commerciali e di promuovere congiuntamente la produzione e l'uso di carburante per l'aviazione sostenibile. L'attenzione si concentrerà sullo sviluppo tecnico del SAF, sull'approvazione del carburante e sul collaudo delle tecnologie di produzione attuali e future, nonché sull'analisi di come consentire l'utilizzo "100 per cento SAF". Si tratta della seconda collaborazione tra Airbus e il fornitore di energia Neste dopo l'esplorazione "Emission and Climate Impact of Alternative Fuels" (ECLIF3) sul SAF con il centro di ricerca tedesco DLR. Con questo memorandum d’intesa, Airbus e Neste continueranno a lavorare sugli aspetti tecnici della sfida per raggiungere la certificazione 100 per cento SAF. L'intero ecosistema svolge un ruolo essenziale per garantire una maggiore diffusione del SAF. Oltre a lavorare sugli aspetti tecnici, Neste e Airbus studieranno progetti SAF concreti e opportunità commerciali in tutto il mondo con le compagnie aeree e altri soggetti interessati.(Com)