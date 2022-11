Ungheria: Commissione Ue approva Pnrr ma fondi saranno legati a riforme su Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il Pnrr dell'Ungheria legando l'erogazione dei fondi al raggiungimento di 27 misure sul rispetto dello Stato di diritto. In una valutazione presentata oggi, l'esecutivo Ue ha inoltre sospeso 7,5 miliardi di euro all'Ungheria per la non completa attuazione delle 17 misure previste dal meccanismo di condizionalità per lo Stato di diritto. La Commissione Ue ritiene infatti che l'Ungheria non abbia attuato completamente le 17 misure previste, in particolare, quelle relative all'efficacia dell'Autorità per l'integrità, recentemente istituita, e la procedura di revisione giudiziaria delle decisioni dei pubblici ministeri. (segue) (Beb)