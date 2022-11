Ungheria: Commissione Ue approva Pnrr ma fondi saranno legati a riforme su Stato di diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, nelle misure richieste all'Ungheria, sono incluse azioni per combattere la corruzione, per migliorare la concorrenza e la trasparenza negli appalti pubblici, regole più stringenti sui conflitti di interessi e misure per rafforzare l'indipendenza giudiziaria. Nella sua valutazione, quindi, la Commissione Ue ha concluso che saranno necessarie ulteriori misure essenziali per eliminare i rischi relativi al bilancio Ue, sospendendo il 65 per cento degli impegni per tre programmi operativi nell'ambito della politica di coesione, per un importo totale di 7,5 miliardi di euro. Il Consiglio Ue avrà adesso tempo fino al 19 dicembre per votare sulla questione, che richiede una maggioranza qualificata per approvare la sospensione definitiva dei fondi. (Beb)