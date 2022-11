Ucraina: intelligence russa, Polonia prepara annessione della parte occidentale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia starebbe forzando i preparativi per l'annessione di alcuni territori dell'Ucraina occidentale. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" il direttore del Servizio di intelligence internazionale della Russia (Svr), Sergej Naryshkin. "Le informazioni che riceve l'Svr indicano che Varsavia sta forzando i preparativi per l'annessione delle terre dell'Ucraina occidentale: i territori di Leopoli, Ivano-Frankivsk e la maggior parte della regione di Ternopil", ha sostenuto Naryshkin. Secondo il capo dell'intelligence russa, la leadership polacca mirerebbe ad agire in modo proattivo e persistente per paura che la Nato cerchi di negoziare con Mosca nei mesi invernali, "disprezzando gli interessi non solo degli ucraini, ma anche dei polacchi". "Varsavia crede di aver meritato una generosa ricompensa per l'assistenza militare fornita a Kiev, incluso il riparo a numerosi migranti ucraini e, infine, un recente attacco missilistico sul territorio polacco, che Varsavia ha silenziosamente 'inghiottito' su istigazione degli Stati Uniti e dei principali Paesi europei", ha aggiunto Naryshkin. (Rum)